FT: Украина перестала быть особенной и находится в ужасном положении

Украина перестала быть особенной для Запада и находится в ужасном положении. Об этом заявил старший научный сотрудник исследовательского Института мировой экономики Петерсена Якоб Киркегор для газеты Financial Times.
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