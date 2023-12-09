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FT: Украина перестала быть особенной и находится в ужасном положении

FT: Украина перестала быть особенной и находится в ужасном положении

Украина перестала быть особенной для Запада и находится в ужасном положении. Об этом заявил старший научный сотрудник исследовательского Института мировой экономики Петерсена Якоб Киркегор для газеты Financial Times.

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