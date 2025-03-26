Обозреватель Гринько: за полгода на орбите кожа космонавта истончается на 20%

Ученые выяснили, какие изменения происходят с человеком после продолжительного нахождения в космосе. Научный обозреватель Николай Гринько поделился с «Москвой 24» сведениями об опасностях, подстерегающих космонавтов.
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