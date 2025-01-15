Путин лично приедет с проверкой на Черное море. Чьи головы полетят?

Инсайдеры: президент России Владимир Путин планирует посетить черноморское побережье для оценки последствий экологической катастрофы По данным авторов Telegram-канала INSIDER-T, президент России Владимир Путин планирует лично посетить черноморское побережье для оценки последствий масштабной экологической катастрофы.
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