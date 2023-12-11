Врач Нестеровский рассказал о расстройствах учебных навыков у детей

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Бадаляна педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Юрий Нестеровский рассказал об особенностях начала обучения ребёнка в школе и о возможных расстройствах учебных навыков у детей.
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