Жители вызвали рыбоохрану из-за раковых браконьеров в реке Маныч

На основании поступивших сообщений от активно заинтересованных жителей в отношении незаконной добычи раков, сотрудники Нижнедонского отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства провели экстренный рейд на водах реки Маныч в Багаевском районе.
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