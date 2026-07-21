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Мода и Шоу-бизнес

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Гостья из Мурманска украла 195 тысяч у матери участника СВО в Курске

Гостья из Мурманска украла 195 тысяч у матери участника СВО в Курске

Рыльский районный суд рассмотрел уголовное дело о краже денежных средств. В марте 2026 года 43-летняя Юлия Богданова из Мурманска приехала в село Октябрьское Рыльского района по приглашению своего знакомого - участника СВО, который находился в отпуске.

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