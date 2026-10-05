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Царьград

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Во Владимире 6 октября дожди и ветер до 12 м/с

Во Владимире 6 октября дожди и ветер до 12 м/с

В понедельник, 6 октября, во Владимире ожидается облачная погода с дождём и порывами западного ветра до 12 метров в секунду, при этом температура воздуха днём составит +9…+14 градусов.

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