Политика как он...
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Политика как она есть

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Россиянам рассказали о погоде на длинные выходные в июне

Россиянам рассказали о погоде на длинные выходные в июне

Уже со вторника в центральной части России произойдет изменение направления воздушных масс, а к выходным температура воздуха понизится, пройдут кратковременные дожди, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Михаил Васильев
И это хорошо! Кому холодно, пусть едет в среднюю Азию ...
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