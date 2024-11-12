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Российский спецназовец рассказал о новой тактике бойцов «Азова»* под Торецком

Российский спецназовец рассказал о новой тактике бойцов «Азова»* под Торецком

Командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии под Дзержинском (Торецком) с позывным «Шмель» рассказал агентству РИА Новости, что бойцы украинского батальона «Азов»* (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) все чаще стали применять новую тактику.

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