Политика как она есть

Командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии под Дзержинском (Торецком) с позывным «Шмель» рассказал агентству РИА Новости, что бойцы украинского батальона «Азов»* (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) все чаще стали применять новую тактику.