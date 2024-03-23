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НАТО слился в последний момент. Хватило семи русских ракет

НАТО слился в последний момент. Хватило семи русских ракет

Военный блок НАТО в последний момент передумал отправлять своих военных в зону операции ZOV. Семь русских ракет показали, что лучше к нам не соваться.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
А вы думали что с вами как с Украиной пестаться будут.Молите Бога чтобы вся Россия не встала с вами на смертный бой,ни кто вас тогда жалеть не будет.Звериную сущность свою вы нам уже показали,и что вы хотите тоже хорошо известно.За все хорошее вы нам отплатили,в руку плюнули,а она вас хлебом кормила.
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20 час.
Андрей Stan
)))) НАТО не будет отправлять свои войска на &quot;У&quot;?!... )))) Может быть, может быть... Но?! Я никак не мог понять цель двусторонних договоров с &quot;У&quot;?!... Теперь ясно, что такие договоры позволяют странам, не втягивая НАТО вводить свои войска... Типа, раньше их не было? )))) А за главками Европы подтянутся и мелкие &quot;страны&quot; этого союза лицемеров, убийц и спекулянтов... ))) Так, что армии НАТО официально появятся в &quot;У&quot;... ))) Верно к бабке не ходи... ))) И именно поэтому, с 22 марта я подписал контракт с МО... Пока на год... Но не думаю, что этим дело и закончится... )))
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12 час.

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