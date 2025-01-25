Скрытые миры Земли: Что такое «субконтиненты» в мантии и как это меняет геологию?

Представьте себе мир, скрытый от наших глаз, мир, который бьется в унисон с ритмом землетрясений. На протяжении десятилетий ученые полагали, что мантия Земли, эта горячая и вязкая прослойка между корой и ядром, является однородной и постоянно перемешивающейся субстанцией.