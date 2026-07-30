Фигуранта дела о подрыве основателя "Арбата" отправили за решетку на 22 года

Валерий Шарифулин/ТАСС 2-й Западный окружной военный суд признал виновным Ваража Манукяна (внесен в реестр экстремистов и террористов в РФ) в соучастии в совершении в Москве террористического акта, в котором погиб глава батальона "Арбат" Армен Саркисян, и назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы.
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