Фигуранта дела о подрыве основателя "Арбата" отправили за решетку на 22 года

Валерий Шарифулин/ТАСС 2-й Западный окружной военный суд признал виновным Ваража Манукяна (внесен в реестр экстремистов и террористов в РФ) в соучастии в совершении в Москве террористического акта, в котором погиб глава батальона "Арбат" Армен Саркисян, и назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы.