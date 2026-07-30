РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 244 подписчика

Фигуранта дела о подрыве основателя "Арбата" отправили за решетку на 22 года

Фигуранта дела о подрыве основателя "Арбата" отправили за решетку на 22 года

Валерий Шарифулин/ТАСС 2-й Западный окружной военный суд признал виновным Ваража Манукяна (внесен в реестр экстремистов и террористов в РФ) в соучастии в совершении в Москве террористического акта, в котором погиб глава батальона "Арбат" Армен Саркисян, и назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии