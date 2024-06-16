Администрация Бологовского района претендует на мост через озеро Бологое

Администрация МО «Бологовский район» Тверской области обратилась в Бологовский городской суд с требованием признания права муниципальной собственности на подвесной мост через озеро Бологое, который считается бесхозяйным.
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