Экономика России оказалась устойчивее, чем ожидали в начале года. Комментарий Георгия Бовта

Президент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам явно хотел донести мысль о том, что не только западным санкционерам не удалось обрушить российскую экономику, но и программы социальной поддержки были и будут сохранены.
Президент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам явно хотел донести мысль о том, что не только западным санкционерам не удалось обрушить российскую экономику, но и программы социальной поддержки были и будут сохранены.
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