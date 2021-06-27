Новый Киа Рио х (Kia Rio x) 2021/2022 российской сборки с практичным кузовом, которого нет у Хендай Крета

Рестайлинговый Kia Rio X 2021/2022 модельных годов является слегка обновленной версией первой генерации Х—Лайн (годы выпуска: 2017 — 2020), входящей в молодое модельное семейство южнокорейской компании Kia Motors с одноименным названием “X-Line”.
Рестайлинговый Kia Rio X 2021/2022 модельных годов является слегка обновленной версией первой генерации Х—Лайн (годы выпуска: 2017 — 2020), входящей в молодое модельное семейство южнокорейской компании Kia Motors с одноименным названием “X-Line”.
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