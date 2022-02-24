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В Челябинской области завершено расследование уголовного дела по факту серии мошенничеств

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела по факту серии мошенничеств

Следствием ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса  Российской Федерации.

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