В Челябинской области завершено расследование уголовного дела по факту серии мошенничеств

Следствием ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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