Политика как он...
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Политика как она есть

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Очевидец драки с чеченцами в Анапе назвал ее причиной упоминание СВО

Очевидец драки с чеченцами в Анапе назвал ее причиной упоминание СВО

Драка с участием чеченцев в одном из кафе Анапы была спровоцирована упоминанием специальной военной операции (СВО).

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Комментарии
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Сергей Андросов
А эти морозилки точно из России, а не бешенки? Ципсо разгоняет фейк, что Ахмат убежал из курской, надо было этой шалаве башку вообще оторвать. А козлы анапские вписались, может их в Курскую отправить, пусть там геройничаю?
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15 час.
ИР
Игорь Рябин
Согласен с Сергеем. Каждая шмара будет поносить мужчин... Мужички тоже-вписались за языкатую шкуру, у которой&quot;парень на СВО&quot;, сама трётся по кабакам... Им бу самим укоротить её, так нет...А может, и правда, шмара из приезжих из-за ленточки....
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14 час.
ТН
Татьяна Новикова
А почему мы должны верить словам! Предоставьте записи и тогда все станет ясно!
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3 час.

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