Очевидец драки с чеченцами в Анапе назвал ее причиной упоминание СВО

Сергей Андросов А эти морозилки точно из России, а не бешенки? Ципсо разгоняет фейк, что Ахмат убежал из курской, надо было этой шалаве башку вообще оторвать. А козлы анапские вписались, может их в Курскую отправить, пусть там геройничаю?

ИР Игорь Рябин Согласен с Сергеем. Каждая шмара будет поносить мужчин... Мужички тоже-вписались за языкатую шкуру, у которой"парень на СВО", сама трётся по кабакам... Им бу самим укоротить её, так нет...А может, и правда, шмара из приезжих из-за ленточки....