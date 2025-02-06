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Раньери об 1:3 с «Миланом»: «Они закрыли нас в начале первого тайма, мы не были готовы к контратакам. Я доволен командой – было несколько ошибок, но «Рома» боролась до конца»

«Рома» уступила миланцам (1:3) в 1/4 финала турнира. – Что не сработало? – Прежде чем что-то сказать, я хотел бы поздравить «Милан», команду отличного качества: они закрыли нас в первой половине первого тайма, мы не были настолько готовы к контратакам, и мы не должны были пропускать голы таким образом.

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