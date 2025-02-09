Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Текст: Анастасия Куликова 2124 прочтения 2 дня назад В офисе Владимира Зеленского заявили, что хотят войны между США и Россией, потому что в таком случае Украине было бы «намного лучше».
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