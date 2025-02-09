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Киев дал США повод для смены власти на Украине

Киев дал США повод для смены власти на Украине

Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Текст: Анастасия Куликова  2124 прочтения 2 дня назад В офисе Владимира Зеленского заявили, что хотят войны между США и Россией, потому что в таком случае Украине было бы «намного лучше».

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Комментарии
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Лев Добрый
А куда деваться США, управлять наркоманом очень опасно, продаст за одну дозу при ломке!🤠😱👈😜
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