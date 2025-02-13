ФСБ задержала диверсанта ГУР минобороны Украины в Донецке

В ходе работы по противодействию разведывательной и диверсионной деятельности спецслужб Украины сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали жителя Донецка, который был причастен к незаконному приобретению взрывных устройств.
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