Индия купила у России рекордную с 2018 года партию алмазов

Индия в августе приобрела у России алмазы сразу на 215 миллионов долларов, что стало рекордом с марта 2018 года, пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.
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