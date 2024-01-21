МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Крахмальное в Харьковской области

Министерство обороны России 21 января 2024 года сообщило о том, что на Купянском направлении в результате успешных активных действий подразделений «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области.
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