Глава Гагаузии вновь прибыла в Москву

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в очередной раз прибыла в Москву. Ее визит объясняется намерением посетить съезд молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление республики в ЕАЭС, передает РИА «Новости».
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