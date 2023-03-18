На видео попала колонна не поставляемой Киеву бронетехники НАТО

В сети появилось видео с колонной бронетехники НАТО, которую ранее не поставляли Украине. Отмечается, что в кадр попали американские колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, которыми в США заменили «Хамви», а также Wolfhound, Husky TSV и HMMWV M1152.