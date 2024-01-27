Хорошо — значит бесплатно. Как Фонд Марии Михайловой и RC Group развивают бесплатный туризм в Петербурге

В современном мире, где все чаще и чаще ценности измеряются деньгами, многих волнует вопрос: можно ли получить доступ к культурным и историческим ценностям без огромных затрат? Ответ на него вы найдете в инициативе, которая показывает, что хорошо – не значит дорого.