Хорошо — значит бесплатно. Как Фонд Марии Михайловой и RC Group развивают бесплатный туризм в Петербурге

В современном мире, где все чаще и чаще ценности измеряются деньгами, многих волнует вопрос: можно ли получить доступ к культурным и историческим ценностям без огромных затрат? Ответ на него вы найдете в инициативе, которая показывает, что хорошо – не значит дорого.
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