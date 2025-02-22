Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 896 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    Чуркобесы так и останутся зверями... Она на 600 лет отстают в развитии..."Нам отмечать 23 ...
  • леонид рыбаков
    это все от без исходности особенно тех что живет в малых городах и селах  вымирающих . У нас внутри страны чиновничьё..."Атака на Суджу":...
  • зуфар юсупов
    С Днём Советской Армии!!! Мне 72 года. Как и нашему президенту. Естественно мы в разных бараках. Материальных, психол..."Нам отмечать 23 ...

Какие-то чудеса: На Урале мигрант с 59-го места в списке нуждающихся перелетел на первое и получил квартиру

Какие-то чудеса: На Урале мигрант с 59-го места в списке нуждающихся перелетел на первое и получил квартиру

Царьград Коллаж Царьграда Очередной аттракцион неслыханной щедрости с обеспечением жилплощадью вчерашних мигрантов, получивших гражданство России, произошёл на Урале – в небольшом городке Качканар Свердловской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Диана
Надо провести аудит, когда и кому выдавали квартиры и законность этих решений.  Что бы работники администрации, так ръяно не раздавали кому попало квартиры, а соблюдали очередность с начала.
Ответить
21 час.
наверх