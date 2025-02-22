Какие-то чудеса: На Урале мигрант с 59-го места в списке нуждающихся перелетел на первое и получил квартиру

Царьград Коллаж Царьграда Очередной аттракцион неслыханной щедрости с обеспечением жилплощадью вчерашних мигрантов, получивших гражданство России, произошёл на Урале – в небольшом городке Качканар Свердловской области.
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