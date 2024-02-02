Глава ЦБ Турции подала в отставку

Председательница Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан в пятницу, 2 февраля, на своей странице в социальной платформе X (ранее Twitter) сообщила , что попросила об отставке президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
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