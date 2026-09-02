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RT Russia

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Трамп заявил, что Ормузский пролив следует назвать его именем

Трамп заявил, что Ормузский пролив следует назвать его именем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив следует назвать его именем. «Теперь, когда Ормузский пролив находится под контролем США, не стоит ли нам переименовать его в пролив Трампа?» — написал он в Truth Social.

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