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Два девятиклассника отравились и попали в больницу в Старой Ладоге. Один впал в кому

Семьи школьников полные, юноши на учете в отделении по делам несовершеннолетних не состоят. Двое учеников девятого класса 28 марта в селе Старая Ладога Волховского района Ленобласти, выпили неизвестную жидкость и попали в больницу с отравлением.

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