«Егерме иде миңа. Дөресен әйтәм: мин аңа гашыйк булган идем. Без 1-2 ел яшәдек бугай. Яшьлек белән генә өйләнештек без.
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«Егерме иде миңа. Дөресен әйтәм: мин аңа гашыйк булган идем. Без 1-2 ел яшәдек бугай. Яшьлек белән генә өйләнештек без.