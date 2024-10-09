Скандальное дело с "густым коррупционным душком": Как диаспора отстояла мигранта-насильника

Зато в области выборы прошли с "рекордным успехом", как написали провластные губернатору областные СМИ... Хотя большая половина избирателей просто "проголосовали ногами"... не пришли на эти самые выборы. Может, оттого и прошло удачно эти выборы? И бывшая мэрша, которую гнать надо было бы за ее "ударную работу" в городе, и правда "выгнали"... в Маскву, сенатором поработать "на благо области"... Все хорошо, прекрасная маркиза!.. Все хорошо...

Георгий Корнев

Цитата: " По словам мигранта, он был уверен, что потерпевшей больше 18 лет. На самом деле ей всего 16." Мигранты, могут говорить, что угодно лишь бы спасти свою шкуру. Но судья, имеющая юридическое образование, обязана знать, что не знание не освобождает от ответственности (простите за тавтологию). При таком судье удивительно, что мигрант не заявил, что не знал, что изнасилование преступление, и его не освободили в зале суда. Есть юридический факт - изнасилование не совершеннолетней. Знал или не знал преступник о возрасте потерпевшей, это лирика, не имеющая к делу ни какого отношения.