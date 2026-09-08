ФГКУ "Росгранстрой": Переправа через Амур возобновится 9 сентября

С 9 сентября 2026 года возобновляется перевозка грузовых автомобилей и автобусов через границу в пунктах Нижнеленинское (РФ) и Тунцзян (КНР) благодаря стабилизации уровня воды в реке Амур, сообщает ФГКУ "Росгранстрой".
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