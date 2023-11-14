Инструкторский состав из держав Организации Североатлантического Договора совместно со специалистами Федерального бюро расследований Соединённых Штатов занимались подготовительными работами по тренировкам собак-подрывников, которых задействовали на подконтрольной киевскому режиму территории.
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