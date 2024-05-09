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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Брансон, Донте Дивинченцо и Джош Харт набрали 76 очков на троих в победной игре с «Индианой»

Джейлен Брансон, Донте Дивинченцо и Джош Харт набрали 76 очков на троих в победной игре с «Индианой»

Тройка из университета Вилланова набрала 76 очков в победном матче. На счету разыгрывающего Джейлена Брансона 29 очков, 5 передач и 3 перехвата при 11 из 18 с игры, 3 из 6 трехочковых и 4 из 6 штрафных.

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