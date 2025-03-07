Сила в правде
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Сила в правде

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"Противник прёт вперёд. Наши отошли": В Донбассе начался "контрнаступ". Сырский пустил в ход особую армию

"Противник прёт вперёд. Наши отошли": В Донбассе начался "контрнаступ". Сырский пустил в ход особую армию

От русских солдат поступило сообщение из-под Покровска: "Пока всё очень грустно". Украинский генерал Драпатый пошёл ва-банк и усилил нажим.

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