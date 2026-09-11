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Татар-информ

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Потребление электроэнергии в Татарстане за последние пять лет выросло на 16%

Потребление электроэнергии в Татарстане за последние пять лет выросло на 16%

В Татарстане за восемь месяцев произошло увеличение производства электроэнергии на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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