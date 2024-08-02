Движение Камалы Харрис может стать настоящим катком

Опросы общественного мнения изменились в пользу демократов… и почти ничего не говорят нам о ноябре. Вице-президент Камала Харрис уже уничтожила лидерство Трампа в семи ключевых колеблющихся штатах и ​​несет реальный импульс в первые/последние недели своей сильно сокращенной кампании.