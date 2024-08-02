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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Движение Камалы Харрис может стать настоящим катком

Опросы общественного мнения изменились в пользу демократов… и почти ничего не говорят нам о ноябре. Вице-президент Камала Харрис уже уничтожила лидерство Трампа в семи ключевых колеблющихся штатах и ​​несет реальный импульс в первые/последние недели своей сильно сокращенной кампании.

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