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Военкор Руденко: Российские артиллеристы нанесли удары по ВСУ на Белогоровском направлении

Военкор Руденко: Российские артиллеристы нанесли удары по ВСУ на Белогоровском направлении

Артиллеристы 85 бригады Южной группировки ВС РФ уничтожают позиции ВСУ на Белогоровском направлении. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

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