Эксперт рассказал, почему текущее снижение импорта газа является отрицательным эффектом для ЕС Эксперт рассказал, почему текущее снижение импорта газа является отрицательным эффектом для ЕСВ Европе установлен очередной антирекорд импорта газа.
Комментарии
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Meerflieger
А тут не по русски разве? Да и кораблик явно на дизелях... Или это сарказм такой?
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12 час.
Aнатолий Райков
Это Вы по Русски написали,а что на борту кораблика,разве там название кораблика по Русски написано:
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11 час.
Meerflieger
Отоночё... 🤔🙄😃
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9 час.
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