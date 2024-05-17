Эксперт рассказал, почему текущее снижение импорта газа является отрицательным

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Военные новости ★ спецоперация

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Комментарии
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Meerflieger
А тут не по русски разве? Да и кораблик явно на дизелях... Или это сарказм такой?
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12 час.
Aнатолий Райков
Это Вы по Русски написали,а что на борту кораблика,разве там название кораблика по Русски написано:
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11 час.
Meerflieger
Отоночё... 🤔🙄😃
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9 час.

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