Starship 22 сентября 2026 года выполнит первый орбитальный полет с 26 спутниками Starlink V3

22 сентября 2026 года SpaceX проведет четырнадцатый испытательный пуск системы Starship, который станет первым орбитальным полетом для этого носителя.
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