Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Что сделать на работе в пятницу, чтобы в выходные правда отдохнуть

Что сделать на работе в пятницу, чтобы в выходные правда отдохнуть

Завершаем рабочую неделю правильно.Доделайте мелкие задачи В списке дел на неделю зачастую остаются задачи, которые уже почти закончены или требуют совсем небольшого усилия, чтобы их доделать и поставить галочку «Выполнено».

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