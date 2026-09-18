Что сделать на работе в пятницу, чтобы в выходные правда отдохнуть

Завершаем рабочую неделю правильно.Доделайте мелкие задачи В списке дел на неделю зачастую остаются задачи, которые уже почти закончены или требуют совсем небольшого усилия, чтобы их доделать и поставить галочку «Выполнено».
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