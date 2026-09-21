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Кто такая певица Sabi и почему она называет себя мировой звездой: смотрим фото красотки

Кто такая певица Sabi и почему она называет себя мировой звездой: смотрим фото красотки

Артистка честна со своей аудиторией. фото: Кадр из клипаПевица Sabi, которую многие знают по хиту «Базовый минимум», оценила масштаб своей популярности и без лишнего стеснения назвала себя исполнительницей мирового уровня.

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