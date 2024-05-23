Задержан замначальника Генштаба ВС России генерала Шамарина: что известно

Александр Лагуткин

А кто в ГШ был полезен? Если вспомнить ввод войск вначале и наши километровые сожженные из засад колонны боевой техники с соответствующими потерями. Кто их туда отправил как на прогулку без боевых дозоров, без разведки, без прикрытия с воздуха!? Бандеровцы из киевского водохранилища до сих пор наши вертолеты с погибшими десантниками внутри достают для разбора на запчасти. Кто их туда бросил не подавив ПВО в районе Гастомеля? Кто допустил окружение нашей группировки под Херсоном, которую с потерями потом Суровикину срочно пришлось выводить через Днепр? От кого эти отходы от Харькова, оставление Купянска, типа -"жесты доброй воли". Скольких жизней наших бойцов это стоило тогда и будет стоить при повторном освобождении? Как итог более чем двух лет этой войны, мы каждый день смотрим в новостях, как из под разбитых домов в российских городах и селениях достают трупы убитых наших граждан. Есть ли смысл в таком МО и ГШ, в котором все мысли у генералов, как бы нажиться на этой войне, на жизнях и крови россиян. Опять пожалеешь, что нет Сталина и Берии, который сказал, что у каждой ошибки есть имя и фамилия. Ну, хотя бы СМЕРШ можно и нужно возродить с теми же функциями, - карать саботажников, предателей и воров. Тогда и Пригожин, в голос кричавший эту правду о ворье в лампасах, остался бы жив. И его Вагнер, как самое эффективное боевое соединение в мире, до сих пор освобождала бы города и уничтожала бандеровских чертей. А пока мы с удивлением узнаем о счетах этих упырей-предателей на Кипре, виллах на Лазурном берегу, десятках элитных автомобилей в гаражах, десятках дорогих квартир в центре Москвы, земельных участках в Подмосковье и в Сочи. Один из этих замов - Целиков украл столько, что попал аж в список миллиардеров ФОРБС! И это в воюющей стране, в которую идет поток цинковых ящиков с нашими погибшими ребятами, а госпитали полны раненых и ставших инвалидами. Где расстрельные команды для этих упырей жирующих на крови, на несчастье семей погибших героев!?