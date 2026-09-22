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Рейтинг одобрения Трампа упал до минимальных за его карьеру 32%

Рейтинг одобрения Трампа упал до минимальных за его карьеру 32%

Рейтинг Дональда Трампа рухнул до минимальных за его политическую карьеру 32%. Американцы недовольны стоимостью жизни и затянувшейся войной с Ираном, а демократы опережают республиканцев перед выборами в Конгресс.

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