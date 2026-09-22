Рейтинг одобрения Трампа упал до минимальных за его карьеру 32%

Рейтинг Дональда Трампа рухнул до минимальных за его политическую карьеру 32%. Американцы недовольны стоимостью жизни и затянувшейся войной с Ираном, а демократы опережают республиканцев перед выборами в Конгресс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Даже продукты дл...
- НН «Вместо спасибо р...
- ХЛ «Вместо спасибо р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым