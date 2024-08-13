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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В свежем отрывке геймплея Assassin's Creed: Shadows показывают паркур Студия Ubisoft Quebec на...

В свежем отрывке геймплея Assassin's Creed: Shadows показывают паркур Студия Ubisoft Quebec на...

В свежем отрывке геймплея Assassin's Creed: Shadows показывают паркурСтудия Ubisoft Quebec напоминает, что в Assassin’s Creed: Shadows, помимо разнообразных нововведений, разработчики не забыли и о главной фишке серии – паркуре.

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