В свежем отрывке геймплея Assassin's Creed: Shadows показывают паркур Студия Ubisoft Quebec на...

В свежем отрывке геймплея Assassin's Creed: Shadows показывают паркурСтудия Ubisoft Quebec напоминает, что в Assassin’s Creed: Shadows, помимо разнообразных нововведений, разработчики не забыли и о главной фишке серии – паркуре.
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