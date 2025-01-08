Зайон Уильямсон вернулся после травмы в матче с «Миннесотой» и набрал 22 очка

Форвард «Нового Орлеана» вышел на площадку в матче с «Миннесотой» (97:104) во вторник. На счету Зайона 22 очка (9 из 15 с игры), 6 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот за 28 минут.