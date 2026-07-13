Закрыть границы! Уехали одни - приедут другие? Депортация 15 тысяч мигрантов может оказаться каплей в море перед «лавиной уголовников»

Таджикистан избавляется от своих отбросов и отправляет их в Россию, и их принимают с распростёртыми объятиями, "ценных специалистов"!!!!!!

Нина Грекова

Жуть ... идёт война, на СВО - гибнут наши мужчины, девушки и молодые ребята. Внутри полно предателей, бесчинствуют мигранты ... а у наших чиновников одни бла ... бла ... бла. Как это всё надоело. Может пришла уже пора - всех подонков (предателей, нарушителей Закона, мигрантов, которые убивают и насилуют) РАССТРЕЛИВАТЬ? По другому - не получается у нашей власти.