Жителям Кавказского района Кубани посоветовали не выходить на улицу и пить больше воды

Жителям Кавказского района Кубани посоветовали не выходить на улицу и пить больше водыСотрудники Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в связи с возгоранием в Кавказском районе провели лабораторные исследования атмосферного воздуха в пяти точках в зоне ближайшей жилой застройки в районе горящего нефтекомплекса.