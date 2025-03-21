Жителям Кавказского района Кубани посоветовали не выходить на улицу и пить больше воды

Жителям Кавказского района Кубани посоветовали не выходить на улицу и пить больше водыСотрудники Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в связи с возгоранием в Кавказском районе провели лабораторные исследования атмосферного воздуха в пяти точках в зоне ближайшей жилой застройки в районе горящего нефтекомплекса.
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