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Живая Кубань

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Жителям Кавказского района Кубани посоветовали не выходить на улицу и пить больше воды

Жителям Кавказского района Кубани посоветовали не выходить на улицу и пить больше воды

Жителям Кавказского района Кубани посоветовали не выходить на улицу и пить больше водыСотрудники Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в связи с возгоранием в Кавказском районе провели лабораторные исследования атмосферного воздуха в пяти точках в зоне ближайшей жилой застройки в районе горящего нефтекомплекса.

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