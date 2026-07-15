btc ltf Bitcoin Futures CME_DL:BTC1! Qinxbt looking for a pullback it might a shallow one so add in blue zones targeting 69k.
btc ltf
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btc ltf Bitcoin Futures CME_DL:BTC1! Qinxbt looking for a pullback it might a shallow one so add in blue zones targeting 69k.