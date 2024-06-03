Бессмысленные армянские хождения ...

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Хотел добавить – по крестным мукам, но пока воздержусь. Сначала толику вводной информации: в Армении третью неделю идут протесты против делимитации границ с Азербайджаном, лидером уличной оппозиции выступает популярный архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, выдвинутый на передовую акций гражданского неповиновения 12 мая.